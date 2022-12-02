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Танков не будет. Стало известно, какое оружие Болгария передаст Украине

Новина українською →
Пятница 02 декабря 2022 16:46
Танков не будет. Стало известно, какое оружие Болгария передаст Украине Фото: и.о. министра экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов (gov bg)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария планирует передать Украине стрелковое оружие и боеприпасы в рамках помощи Вооруженным силам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра экономики и промышленности Болгарии Николы Стоянова, которую приводит BGNES.

"На основе решения парламента, которое было принято, мы предоставим помощь Украине", - сказал и.о. министра.

По его словам, речь идет не о танках, а о стрелковом оружии и боеприпасах. Стоянов добавил, что его страна помогает именно тем, чем могут позволить помочь прямо сейчас.

"Помощь, которую предоставит Болгария, не повлияет на боеспособность болгарской армии", - добавил Стоянов.

В Минобороны Болгарии заявили, что провели консультации с Украиной о виде и объеме военной помощи. Во исполнение решения Народного Собрания от 3 ноября 2022 года Минобороны внесло предложение о предоставлении военной и военно-технической поддержки Украине и вклад Болгарии в миссию Европейского Союза по оказанию помощи Украине.

Информация об объеме и виде помощи включена в секретное приложение к проекту решения.

Как отмечалось ранее, Болгария стала одним из самых крупных "косвенных" поставщиков оружия для Украины с начала полномасштабной войны - она продала рекордное количество оружия.

В начале ноября парламент Болгарии проголосовал за направление Украине тяжелого оружия, хотя ранее в Минобороны Болгарии заявляли, что их страна не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.

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