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Танки цілком можуть стати частиною наступного пакету допомоги Україні, - МЗС Британії

Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що надання танків цілком може бути частиною наступного етапу поставок зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Про це очільник британського зовнішньополітичного відомства сказав у Берліні на спільному брифінгу з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, підкресливши при цьому, що всі позиції контролюються.

Бербок також підтвердила, що Німеччина готова надати Україні важке озброєння, яке їй потрібне для звільнення окупованих Росією територій, і вони працюватимуть над цим спільно з партнерами по НАТО.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна залишалася вільною країною, це означає, що треба говорити про наступальну зброю, і це означає надання Україні зброї, необхідної для звільнення окупованих територій", - зауважила глава МЗС Німеччини.

Вона також звинуватила російського диктатора Путіна в навмисному нападі на людство і наголосила на тому, що Путіну "не потрібно було вводити нікого в оману, плекаючи надію на те, що політика анексії чужих земель успішна".

"Якщо Путін вважає, що втримає владу довше, ніж ми зможемо допомагати Україні зброєю, він помиляється", - констатувала Бербок.

РБК-Україна повідомляло сьогодні, 5 січня, що стало відомо, скільки німецьких БМП Marder може отримати Україна.

Нагадаємо, в урядових колах Німеччини заговорили про "якісний крок" щодо військової підтримки України. Ймовірно йдеться про поставку бронетранспортерів Marder.

Днями ми писали, що під час спілкування прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака і президента України Володимира Зеленського очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з Росією.

Раніше Британія виділила новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли зенітні установки та засоби боротьби з дронами.

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