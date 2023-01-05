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Танки могут стать частью следующего пакета помощи Украине, - МИД Британии

Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что предоставление танков вполне может являться частью следующего этапа поставок оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства сказал в Берлине на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок, подчеркнув при этом, что все позиции контролируются.

Бербок также подтвердила, что Германия готова предоставить Украине тяжелое вооружение, необходимое ей для освобождения оккупированных Россией территорий, и они будут работать над этим совместно с партнерами по НАТО.

"Если мы хотим, чтобы Украина оставалась свободной страной, это означает, что нужно говорить о наступательном вооружении, и это означает предоставление Украине оружия, необходимого для освобождения оккупированных территорий", - отметила глава МИД Германии.

Она также обвинила российского диктатора Путина в умышленном нападении на человечество и отметила, что Путину "не нужно было вводить никого в заблуждение, питая надежду на то, что политика аннексии чужих земель успешна".

"Если Путин считает, что удержит власть дольше, чем мы сможем помогать Украине оружием, он ошибается", - констатировала Бербок.

РБК-Украина сообщало сегодня, 5 января, что стало известно, сколько немецких БМП Marder может получить Украина.

Напомним, в правительственных кругах Германии заговорили о "качественном шаге" по военной поддержке Украины. Вероятно, речь идет о поставке бронетранспортеров Marder.

На днях мы писали, что во время общения премьер-министра Британии Риши Сунака и президента Украины Владимира Зеленского, глава британского правительства пообещал дополнительные поставки помощи Украине для борьбы с Россией.

Ранее Великобритания выделила новый пакет помощи Украине, в который вошли зенитные установки и средства борьбы с дронами.

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