Танки могут стать частью следующего пакета помощи Украине, - МИД Британии

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства сказал в Берлине на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок, подчеркнув при этом, что все позиции контролируются.

Бербок также подтвердила, что Германия готова предоставить Украине тяжелое вооружение, необходимое ей для освобождения оккупированных Россией территорий, и они будут работать над этим совместно с партнерами по НАТО.

"Если мы хотим, чтобы Украина оставалась свободной страной, это означает, что нужно говорить о наступательном вооружении, и это означает предоставление Украине оружия, необходимого для освобождения оккупированных территорий", - отметила глава МИД Германии.

Она также обвинила российского диктатора Путина в умышленном нападении на человечество и отметила, что Путину "не нужно было вводить никого в заблуждение, питая надежду на то, что политика аннексии чужих земель успешна".

"Если Путин считает, что удержит власть дольше, чем мы сможем помогать Украине оружием, он ошибается", - констатировала Бербок.