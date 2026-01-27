Танкери застрягли в морі після відмови Індії від російської нафти, - Bloomberg
Після відмови Індії від імпорту російської нафти Москва зіткнулася з проблемою - танкери накопичуються в морі. Загалом на них знаходиться близько 140 млн барелів сировини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Скорочення закупівель російської нафти Індією призвело до стрімкого збільшення кількості танкерів, які простоюють біля її узбережжя та поблизу Оману останніми тижнями.
Попри те, що кількість суден біля Оману поступово зменшується, більшість з тих, які відпливли, тепер стоять на якорі ближче до індійського узбережжя, а інші прямують до Китаю. Лише одному судну вдалося розвантажитись.
Загальний обсяг російської нафти, який наразі зберігається на танкерах, сягнув близько 140 мільйонів барелів.
Скорочення поставок нафти до Індії
Bloomberg пише, що минулого місяця поставки російської нафти в порти Індії різко скоротилися. Зокрема, вони впали до близько 1,2 млн барелів на день - це найнижчий показник за останні три роки.
В січні цей показник став ще нижчим - за перші 25 днів місяця імпорт становив в середньому 1,12 млн барелів на день. Це падіння збігається із забороною Євросоюзу на імпорт нафтопродуктів, які вироблені з російської нафти - вона набула чинності 21 січня.
Нагадаємо, експорт нафти з РФ знизився до найнижчого рівня з серпня, оскільки імпорт до Індії впав до мінімуму за останні три роки. Це спричинило тиск на ціну на нафту Urals, оскільки Китай залишається єдиним доступним ринком.
Зазначимо, індійські нафтопереробні заводи змінюють стратегію нафтових закупівель. Вони хочуть відмовитися від російської сировини та збільшити закупівлі з країн Близького Сходу та зі США.
В грудні 2025 року країна-агресорка зіштовхнулася з масштабним падінням видобутку сирої нафти, яке стало рекордним за останні 18 місяців. Причини - західні санкції та українські удари по нафтопереробній інфраструктурі.