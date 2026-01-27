Танкеры застряли в море после отказа Индии от российской нефти, - Bloomberg
После отказа Индии от импорта российской нефти Москва столкнулась с проблемой - танкеры скапливаются в море. Всего на них находится около 140 млн баррелей сырья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сокращение закупок российской нефти Индией привело к стремительному увеличению количества танкеров, которые простаивают у ее побережья и вблизи Омана в последние недели.
Несмотря на то, что количество судов у Омана постепенно уменьшается, большинство из тех, которые отплыли, теперь стоят на якоре ближе к индийскому побережью, а другие направляются в Китай. Только одному судну удалось разгрузиться.
Общий объем российской нефти, который сейчас хранится на танкерах, достиг около 140 миллионов баррелей.
Сокращение поставок нефти в Индию
Bloomberg пишет, что в прошлом месяце поставки российской нефти в порты Индии резко сократились. В частности, они упали до около 1,2 млн баррелей в день - это самый низкий показатель за последние три года.
В январе этот показатель стал еще ниже - за первые 25 дней месяца импорт составлял в среднем 1,12 млн баррелей в день. Это падение совпадает с запретом Евросоюза на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти - он вступил в силу 21 января.
Напомним, экспорт нефти из РФ снизился до самого низкого уровня с августа, поскольку импорт в Индию упал до минимума за последние три года. Это оказало давление на цену на нефть Urals, поскольку Китай остается единственным доступным рынком.
Отметим, индийские нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию нефтяных закупок. Они хотят отказаться от российского сырья и увеличить закупки из стран Ближнего Востока и из США.
В декабре 2025 года страна-агресорка столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти, которое стало рекордным за последние 18 месяцев. Причины - западные санкции и украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.