ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

На танкері "тіньового флоту" знайшли ексвійськових ГРУ та "Вагнера", - розслідування

Понеділок 12 січня 2026 18:51
UA EN RU
На танкері "тіньового флоту" знайшли ексвійськових ГРУ та "Вагнера", - розслідування Ілюстративне фото: бійці ЧВК "Вагнер" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На російському танкері "тіньового флоту", який Україна атакувала в Середземному морі, виявили двох колишніх військових ГРУ та ЧВК "Вагнер", які могли займатися шпигунством у європейських водах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр "Досьє".

Виявлені "охоронці" - росіяни Олександр Малахов та Віктор Александров - не були моряками і раніше служили у спецназі ГРУ та ЧВК "Вагнер", брали участь у бойових операціях у Сирії та активно перетинали кордон України після початку війни.

Відомо, що вони приєдналися до команди перед відправленням із порту Усть-Луга 6 вересня 2025 року. У документах вони не зазначені як моряки: немає дипломів та кваліфікацій для роботи на судні.

Олександр Малахов, 1975 року народження, служив у 22-й окремій гвардійській бригаді спецпризначення ГРУ, пізніше працював у компанії-операторі аеропорту Ростова-на-Дону. У лютому 2024 року прилетів із Сирії, де міг працювати як найманець.

Віктор Александров, 1965 року народження, кримчанин, довго жив у Єкатеринбурзі. Брав участь у групі "Вагнер", був у Сирії, пересувався військовим літаком РФ Іл-76. З 2015 року понад 200 разів перетинав кордон України, у тому числі відвідував окуповані території.

Можливі завдання на борту

На думку експертів, присутність Малахова та Александрова могла не стосуватися охорони танкера: у попередніх рейсах озброєних людей на Qendil не було, так само під час атаки 19 грудня.

Так, за даними професора Карі Ага-Міклебоста (Норвегія), через маршрут Qendil, що проходив Суецький канал та Аденську затоку, вони могли збирати розвідувальні дані та контролювати пересування суден у європейських водах.

Раніше спецслужби повідомляли, що на інших танкерах "тіньового флоту" також були найманці Moran Security, які можуть вести розвідку у європейських водах, запускати дрони та контролювати команди кораблів, де переважно працюють іноземці.

Що відомо про атаку на Qendil

Україна завдала удару по кораблю Qendil у грудні 2025 року. Дана атака України стала першим випадком ураження танкера "тіньового флоту" у Середземному морі, тоді як раніше подібні удари відбувалися лише у Чорному морі та по об’єктах нафтової інфраструктури Росії.

Атака по російських танкерах в Чорному морі

В листопаді 2025 року СБУ тричі за два тижні атакували російські танкери "тіньового флоту" в Чорному морі.

Зокрема, 29 листопада джерела РБК-Україна повідомляли, що українські морські дрони Sea Baby вдарили по танкерах Kairo і Virat "тіньового флоту" РФ в акваторії Чорного моря.

Обидва судна були порожніми та прямували на завантаження до Новоросійська. Внаслідок атаки танкери було виведено з ладу, танкер Kairo намагалися відбуксирувати до Болгарії, але там він остаточно зазнав аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР тіньовий флот Вагнерівці
Новини
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році