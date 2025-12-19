СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі (відео)
Служба безпеки України вперше уразила танкер "тіньового флоту" Росії у нейтральних водах Середземного моря.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
За даними джерел, СБУ провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тисяч кілометрів від території нашої держави.
За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря "Альфа" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" Росії "QENDIL2.
Зазначається, що у момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.
"Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни - це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був", - підкреслило джерело.
У результаті атаки танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.
Атаки на танкери "тіньового флоту" РФ
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ повідомляло, що два танкери "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat - уразили безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною.
Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
Перед цим стало відомо, що у Чорному морі неподалік протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.
Щодо 274-метрового танкера Kairos Мінтранс Туреччини уточнив, що на ньому стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ. Інцидент стався за 28 морських миль від турецького узбережжя.
Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини, трохи східніше у Чорному морі.