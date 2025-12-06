Пошкоджений ударом дронів танкер РФ Kairos дрейфує біля Болгарії та просить допомоги
Нафтовий танкер тіньового флоту РФ Kairos, імовірно, атакований українськими безпілотниками біля Туреччини, опинився біля Болгарії та потребує допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Судно Kairos, що було атаковане 28 листопада, зараз перебуває під постійним спостереженням Агентства морської адміністрації Болгарії (MAA) і Військово-морських і поліцейських сил через сильні хвилі в морі.
Відомо, що вантажу на судні нема. MAA заявило, що судно не відповіло на запити про зв'язок під час входу в води Болгарії. Пізніше з нього надійшов запит на евакуацію 10 осіб.
Турецька сторона опублікувала зображення, на яких видно значне загоряння на судні в момент удару, ймовірно, спричинене паливом для двигунів.
Зараз через несприятливі погодні умови провести рятувальну операцію неможливо, запевняють у МАА.
"Служби продовжують свої дії з надання допомоги та забезпечення безпеки ситуації", - ідеться у заяві Агентства морської адміністрації Болгарії.
Два буксири також повністю готові приєднатися до операції.
Атаки морських дронів на танкери "тіньового флоту" РФ
РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ повідомляло, що два танкери "тіньового флоту" РФ - Kairos та Virat - уразили безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною.
Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
Перед цим стало відомо, що у Чорному морі неподалік проливу Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.
Щодо 274-метрового танкера Kairos Мінтранс Туреччини уточнив, що на ньому стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ. Інцидент стався за 28 морських миль від турецького узбережжя.
Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини, трохи східніше у Чорному морі.