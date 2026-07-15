Танкери з російською нафтою тижнями чекають покупців - Bloomberg

Росія дедалі більше залежить від експорту сирої нафти, оскільки українські удари по НПЗ суттєво скоротили можливості переробки сировини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За чотири тижні до 12 липня середній обсяг морських поставок російської сирої нафти становив 4,21 мільйона барелів на добу - лише на 10 тисяч барелів менше за найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.
Однак зростання експорту не означає швидкого продажу сировини - навпаки, дедалі більше танкерів простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки.
Пʼять танкерів із нафтою марки Urals стоять на якорі біля єгипетського порту Мерса-ель-Хамра. Ще пʼять суден чекають біля архіпелагу Ріау неподалік Сінгапуру - одного з головних районів роботи так званого "тіньового флоту", який перевозить російську нафту в обхід санкцій.
Партії нафти Sokol, Sakhalin Blend та ESPO з Далекого Сходу також можуть чекати на перевалку кілька тижнів. Через це загальний обсяг російської нафти в морі зріс приблизно до 135 мільйонів барелів.
За даними Bloomberg, причина - масштабні атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи Росії, зокрема на "Газпром нафтохім Салават" та Афіпський НПЗ.
Через це обсяги переробки нафти в Росії у липні впали до найнижчого рівня за понад 21 рік. Наслідком стало загострення дефіциту пального всередині країни та необхідність експортувати нафту, яку неможливо переробити.
За даними ОПЕК, у червні Росія видобувала 8,93 мільйона барелів нафти на добу, приблизно на 830 тисяч барелів менше за погоджений рівень у межах домовленостей із країнами-виробниками.
Експортні доходи Росії скорочуються. За чотиритижневим середнім показником валова вартість нафтового експорту до 12 липня становила 1,68 мільярда доларів на тиждень - приблизно на 200 мільйонів менше, ніж тижнем раніше.
Падіння доходів пов'язане насамперед зі зниженням цін на нафту:
Попри загальні проблеми, поставки до азійських країн залишаються високими - за чотири тижні до 12 липня вони зросли до 4 мільйонів барелів на добу, це найбільший показник від початку повномасштабної війни.
Водночас частина танкерів вирушає без зазначення кінцевого пункту призначення, що може свідчити про пошук нових покупців.
Нагадаємо, через успішні українські атаки на паливну інфраструктуру нафтопереробка в Росії вже обвалилась до найнижчого рівня за останні 21 рік, при цьому Кремль навіть приховав офіційну статистику через масштаб наслідків.
Сам Путін нещодавно визнав, що удари ЗСУ спричинили "певні проблеми з нафтопродуктами" в Росії, хоча й запевнив, що ситуацію нібито вдається стабілізувати.
За даними руху опору "АТЕШ", російське командування на півдні України через дефіцит пального вже обмежило заправку мобільних вогневих груп та підрозділів ППО. Крім того, виробництво бензину в Росії наразі забезпечує лише близько 65% сезонної потреби саме через удари українських дронів по найбільших НПЗ країни.