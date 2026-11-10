Танкер з російським дизелем неочікувано почав віддалятися від берегів США
Судно Agioi Fanendes, яке везе російське дизельне паливо до США, змінило курс. Тепер воно віддаляється від берегів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Дизель РФ не доплив
Танкер з російським дизелем, що ненадовго подав сигнал США, розвернувся приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка.
Agioi Fanendes перевозить близько 40000 метричних тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки (майже 300000 барелів). Тепер воно почало віддалятися від східного узбережжя США.
З 9 листопада судно рухається зигзагоподібно, згідно зі звітом порту та даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.
Досі жодні вантажі російського дизельного палива не досягли Америки, показують дані відстеження.
Шлях дизелю
Agioi Fanendes подав сигнал до Нью-Йорка після відплиття з російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня. Пізніше корабель змінив пункт призначення на "для виконання замовлень".
Танкер все ще "прямує до виконання замовлень, оскільки порт розвантаження ще не підтверджено", - повідомив менеджер судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd.
Росія минулого місяця заявила, що завантажила 4 танкери дизельним паливом, призначеним для США, відповідно до угоди російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.
Раніше РБК-Україна писало, що Трамп назвав "досить поганим" закон, який забороняє імпорт російського палива до США. Він заявив, що вивчить це питання після розмови з журналістом у Білому домі.
Крім того, дизельна угода Трампа з Путіним під загрозою. Танкери з паливом із РФ змінили пункт призначення - замість узбережжя США вказані інші дані.
Також адміністрація Трампа шукає покупців на російський дизель, який ось-ось прибуде до США. Проте питання щодо законності прийняття вантажів РФ зробили це паливо складним для продажів.
Відомо, що до США прямують три танкери з російським дизелем. Одне із суден перебуває під міжнародними санкціями.
Натомість демократи готують основу для розслідування дизельної угоди між США та Росією. Адміністрації банків та портів отримали листи з вимогами.