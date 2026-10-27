До США прямує танкер з російським дизелем, який перебуває під санкціями ЄС, - FT

До США прямують три танкери з російським дизелем у межах угоди між американським лідером Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним. Одне із суден перебуває під міжнародними санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Першим до США має прибути грецьке судно Agioi Fanendes. Його прибуття до Нью-Йорка очікується 7 листопада з вантажем у 40 тисяч тонн російського дизелю. Якщо розвантаження відбудеться успішно, це стане першою доставкою російського палива до США з липня 2023 року.

Друге судно - 20-річний російський танкер Talisman - має досягти східного узбережжя країни 9 листопада, однак точний пункт призначення видання не уточнює.

Третій танкер Leruo, який належить компанії з Гонконгу та ходить під прапором Сьєрра-Леоне, вийшов із Санкт-Петербурга 17 жовтня та очікується в порту США 11 листопада. Це судно перебуває під санкціями Європейського Союзу, Британії та Канади.

Загалом три танкери перевозять близько 140 тисяч тонн пального, що дозволить США покрити лише кілька годин власного внутрішнього споживання.

Вплив на судноплавство та ризики для угоди

За даними суднового брокера Clarksons, кількість танкерів, які заходять у російські порти на Балтійському морі, досягла дворічного максимуму після укладення угоди між Трампом та Путіним.

Водночас аналітики зазначають, що Росії буде складно забезпечити постачання загального заявленого обсягу дизельного пального.

Окрім цього, виконання постачань може ускладнити Україна, якщо відновить удари по російських нафтопереробних заводах та експортних терміналах.