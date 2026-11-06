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Трамп назвав "досить поганим" заборону імпорту палива з РФ і пообіцяв розібратися

00:48 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Трамп назвав "досить поганим" заборону імпорту палива з РФ і пообіцяв розібратися Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп назвав "досить поганим" закон, який забороняє імпорт російського палива до Сполучених Штатів. Він заявив, що вивчить це питання після розмови з журналістом у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Під час спілкування з журналістами один із них звернув увагу Трампа на танкер із російським дизельним паливом, який перетинає Атлантичний океан і, ймовірно, прямує до США.

Журналіст нагадав, що у 2022 році Конгрес ухвалив закон, який забороняє вивантаження такого палива на території Сполучених Штатів. Документ підписав тодішній президент Джо Байден.

У відповідь Трамп спочатку уточнив, чи йдеться про закон Джонса. Проте журналіст пояснив, що має на увазі інший законодавчий акт, ухвалений Конгресом та підписаний Байденом.

Почувши це, американський президент негативно оцінив документ.

"А, Байденом? Як ви взагалі імпортуєте... Що ж, тоді це, мабуть, досить поганий закон. Я вивчу це питання. Звичайно", - заявив Трамп.

Таким чином, президент США пообіцяв розібратися з чинною забороною, проте не уточнив, чи має намір його адміністрація переглядати закон чи робити будь-які інші кроки.

Як відомо, нещодавно Трамп і диктатор РФ Путін уклали дизельну угоду, яка частково знімає з Москви санкції та дозволяє Росії імпортувати обмежені обсяги палива до Штатів.

Таким чином, Трамп хотів врятувати ситуацію перед виборами з подорожчанням дизеля, чим були дуже незадоволені американці. Але, як відомо, партія Трампа програла на проміжних виборах у США - цей крок не врятував республіканів від провалу.

Більше того, напередодні повідомлялося, що дизельна угода Трампа з Путіним під загрозою. Танкери з паливом із РФ змінили пункт призначення - замість узбережжя США вказані інші дані.

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Російська Федерація Дональд Трамп
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