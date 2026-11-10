Танкер с российским дизелем неожиданно начал отдаляться от берегов США
Судно Agioi Fanendes, везущее российское дизельное топливо в США, сменило курс. Теперь он отдаляется от берегов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Дизель РФ не доплыл
Танкер с российским дизелем, ненадолго подавший сигнал США, развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка.
Agioi Fanendes перевозит около 40000 метрических тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (около 300000 баррелей). Теперь оно начало удаляться от восточного побережья США.
С 9 ноября судно движется зигзагообразно, согласно отчету порта и данным отслеживания судов, собранных Bloomberg.
Пока никакие грузы российского дизельного топлива не достигли Америки, показывают данные отслеживания.
Путь дизеля
Agioi Fanendes подал сигнал в Нью-Йорк после отплытия из российского балтийского порта Приморск в конце октября. Позже корабль сменил пункт назначения на "для выполнения заказов".
Танкер все еще "направляется к выполнению заказов, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден", - сообщил менеджер судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd.
Россия в прошлом месяце заявила, что загрузила 4 танкера дизельным топливом, предназначенным для США, согласно соглашению российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп назвал "достаточно плохим" закон, запрещающий импорт российского топлива в США. Он заявил, что изучит этот вопрос после беседы с журналистом в Белом доме.
Кроме того, дизельное соглашение Трампа с Путиным под угрозой. Танкеры с топливом из РФ изменили пункт назначения - вместо побережья США указаны другие данные.
Также администрация Трампа ищет покупателей на российский дизель, который вот-вот прибудет в США. Однако вопрос о законности принятия грузов РФ сделал это топливо сложным для продаж.
Известно, что в США направляются три танкера с российским дизелем. Одно из суден находится под международными санкциями.
Демократы готовят основу для расследования дизельного соглашения между США и Россией. Администрации банков и портов получили письма с требованиями.