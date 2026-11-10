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Танкер с российским дизелем неожиданно начал отдаляться от берегов США

17:54 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Танкер с российским дизелем неожиданно начал отдаляться от берегов США Фото: Судно Agioi Fanendes с российским дизелем развернулось вблизи США (росСМИ)
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Судно Agioi Fanendes, везущее российское дизельное топливо в США, сменило курс. Теперь он отдаляется от берегов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Дизель РФ не доплыл

Танкер с российским дизелем, ненадолго подавший сигнал США, развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка.

Agioi Fanendes перевозит около 40000 метрических тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (около 300000 баррелей). Теперь оно начало удаляться от восточного побережья США.

С 9 ноября судно движется зигзагообразно, согласно отчету порта и данным отслеживания судов, собранных Bloomberg.

Пока никакие грузы российского дизельного топлива не достигли Америки, показывают данные отслеживания.

Путь дизеля

Agioi Fanendes подал сигнал в Нью-Йорк после отплытия из российского балтийского порта Приморск в конце октября. Позже корабль сменил пункт назначения на "для выполнения заказов".

Танкер все еще "направляется к выполнению заказов, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден", - сообщил менеджер судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

Россия в прошлом месяце заявила, что загрузила 4 танкера дизельным топливом, предназначенным для США, согласно соглашению российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп назвал "достаточно плохим" закон, запрещающий импорт российского топлива в США. Он заявил, что изучит этот вопрос после беседы с журналистом в Белом доме.

Кроме того, дизельное соглашение Трампа с Путиным под угрозой. Танкеры с топливом из РФ изменили пункт назначения - вместо побережья США указаны другие данные.

Также администрация Трампа ищет покупателей на российский дизель, который вот-вот прибудет в США. Однако вопрос о законности принятия грузов РФ сделал это топливо сложным для продаж.

Известно, что в США направляются три танкера с российским дизелем. Одно из суден находится под международными санкциями.

Демократы готовят основу для расследования дизельного соглашения между США и Россией. Администрации банков и портов получили письма с требованиями.

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