Дизельна угода Трампа та Путіна на межі зриву, - FT

Два з трьох нафтових танкерів з російським паливом, які прямували до США змінили курс, поставивши під загрозу укладену раніше дизельну угоду між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними FT, російський танкер "Talisman" та "Leruo", який належить гонконгській компанії й плаває під прапором Сьєрра-Леоне, більше не вказують атлантичне узбережжя США як пункт призначення.

З 2 листопада "Leruo" змінив курс на Бразилію, а "Talisman" вийшов у Середземне море і зараз перебуває біля берегів Алжиру, транслюючи сигнал "for orders" (з англ. - "очікує розпоряджень").

Це означає, що вантаж поки що не має підтвердженого покупця або порту призначення. Обидва танкери перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Третій танкер "Agioi Fanendes", що належить грецькій судноплавній компанії Eastern Mediterranean Maritime, продовжує рух у бік США, однак також передає сигнал "for orders".

"Танкер має прибути до Нью-Йорка цими вихідними. Однак, з огляду на очевидну обережність американських покупців через регуляторні, законодавчі та санкційні ризики, не буде дивно, якщо й цей танкер змінить курс, відмовившись від заходу до США", - зазначив аналітик компанії Kpler Метт Сміт.

Тим часом танкер "Beast", який перебуває під санкціями та належить компаніям із Сейшельських островів, завантажився в російському порту Приморськ 27 жовтня і продовжує тримати курс на атлантичне узбережжя США.