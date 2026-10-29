Адміністрація Трампа закликає компанії купувати дизель РФ, але марно, - ЗМІ

Адміністрація Трампа шукає покупців на російський дизель, який ось-ось прибуде до США. Проте питання щодо законності прийняття вантажів РФ зробили це паливо складним для продажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Sun.

Дизель РФ шукає покупців

Щонайменше три судна з російським паливом вирушили до США у середині жовтня. Це відбулося після указу президента США Дональда Трампа від 16 жовтня про скасування санкцій на російський дизель.

За словами галузевих груп, знайомих з розмовами, посадовці адміністрації Трампа приватно заохочують американські фірми приймати російське дизельне паливо. Хоча існує ризик, що це призведе до юридичної та репутаційної загроз.

Однією з причин є те, що демократи в Конгресі стверджують: наказ Трампа порушує закони про санкції, повідомили газеті The Washington Sun представники галузі та енергетичні аналітики.

"Москва та Вашингтон все ще намагаються знайти покупців, але ми не здивуємося, якщо вантажі зрештою прямують до Бразилії", - йдеться у записці для клієнтів Rapidan Energy Group.

Один з аналітиків сказав, що і Москва, і Вашингтон дуже наполегливо заохочують їх купувати ці вантажі та пропонують значні знижки.

Посадовець Міністерства фінансів повідомив The Sun, що "загальна ліцензія Управління з контролю за іноземними активами відповідає діям, які агентство вживало в минулому. Ми дотримуємося чинного законодавства та правил".