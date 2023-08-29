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Танк, дві гаубиці та пункт спостереження. ЗСУ показали відео знищення росіян

Вівторок 29 серпня 2023 16:53
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Танк, дві гаубиці та пункт спостереження. ЗСУ показали відео знищення росіян Фото: ЗСУ показали відео знищення росіян на Куп’янському напрямку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські бійці за допомогою безпілотників знищили ворожої техніки на 6 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як розповів Федоров, бійці ударної роти БПЛА "Ахіллес" на Куп’янському напрямку продовжують вражати техніку росіян.

Цього разу за одну ніч вони "вполювали":

  • танк Т-80,
  • дві гаубиці САУ 2с19,
  • вежу із системою радіоелектронної боротьби.

Вартість ураженої техніки окупантів - понад 6 мільйонів доларів.

"Працюємо, щоб військові отримували якнайбільше дронів. Кожен безпілотник допомагає ефективніше просуватися під час контрнаступу та зберігати життя", - написав Федоров.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 29 серпня, склали 530 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 261 840 військових.

Також військові підрозділу "Сталевий кордон" з "Гвардії наступу" на Харківському напрямку знищили російський комплекс спостереження "Муром-М".

Вчора стало відомо, що ЗСУ знищили унікальний ворожий береговий радар "Предел-Е".

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Контрнаступ ЗСУ Війна Росії проти України Купянск
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