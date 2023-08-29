Понад 500 окупантів та 25 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 29 серпня, склали 530 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 261 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистеми та 17 ББМ росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4414 (+14) од,

бойових броньованих машин - 8579 (+17) од,

артилерійських систем - 5450 (+25) од,

РСЗВ - 733 (+3) од,

засоби ППО - 500 (+1) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4387 (+4),

крилаті ракети - 1419 (+4) од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7909 (+43) од,

спеціальна техніка - 820 (+11). Ситуація на фронті За даними Генштабу на ранок вівторка, 29 серпня, по всій лінії фронту точаться важкі бої. Минулої доби сталося 32 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямі та закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, згідно з звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ витіснили окупантів з позицій на схід від Кліщіївки та в центрі села. Всього на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 44 квадратні кілометри.