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Унікальна ціль. ЗСУ знищили ворожий береговий радар "Предел-Е" (відео)

Херсонська область, Понеділок 28 серпня 2023 20:50
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Унікальна ціль. ЗСУ знищили ворожий береговий радар "Предел-Е" (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили унікальну ворожу ціль у Херсонській області. Йдеться про мобільний береговий радар загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Е".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Е" - саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу, вузькому колу фахівців в червні цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану частину Херсонської області, аби відстежувати дії українських бійців і по морю, і по суходолу.

ЗСУ знищили сучасний і дорогий ворожий комплекс

"І хоча ексклюзивний "Предел-Е" прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але на нашій землі від нас нічого не заховати", - заявили Сили оборони півдня.

А вже у серпні унікальну розробку вартістю 200 млн доларів українські воїни "просмажили" вщент, разом із комплексом-захисником.

Вдалі операції українських військових

Сьогодні повідомлялось, що українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" у тилу ворога.

Також в тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) сьогодні, 28 серпня, підірвали імпровізовану "казарму" підрозділу Росгвардії "Ахмат-1". В результаті цього постраждав особовий склад військових РФ.

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