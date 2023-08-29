Вже не вперше. Прикордонники знищили комплекс спостереження "Муром-М" під Харковом

Військові підрозділу "Сталевий кордон" з "Гвардії наступу" на Харківському напрямку знищили російський комплекс спостереження "Муром-М". На їх рахунку він вже четвертий за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео знищення комплексу, опубліковане МВС України у Telegram .

"Місію спостереження ворожого "Муром-М" завершили бійці "Сталевого кордону" на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, це вже четвертий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" на рахунку воїнів цього місяця.

Що відомо про комплекс "Муром-М"

Комплекс "Муром-М" застосовується найчастіше для далекого спостереження. Зокрема, ця система має оптичну камеру з зумом високої якості. Завдяки цьому, наприклад, людину можна побачити на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Додамо, що на цьому ж напрямку прикордонники знищили "Муром-М" буквально 15 серпня.

Зазначимо, що втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 29 серпня, склали 530 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 261 840 військових.