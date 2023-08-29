ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Танк, две гаубицы и пункт наблюдения. ВСУ показали видео уничтожение россиян

Вторник 29 августа 2023 16:53
UA EN RU
Танк, две гаубицы и пункт наблюдения. ВСУ показали видео уничтожение россиян Фото: ВСУ показали видео уничтожение россиян на Купянском направлении (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы с помощью беспилотников уничтожили вражескую технику на 6 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как рассказал Федоров, бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" на Купянском направлении продолжают поражать технику россиян.

На этот раз за одну ночь они "охотились":

  • танк Т-80,
  • две гаубицы САУ 2с19,
  • башню с радиоэлектронной борьбой.

Стоимость пораженной техники оккупантов - более 6 миллионов долларов.

"Работаем, чтобы военные получали больше дронов. Каждый беспилотник помогает эффективнее продвигаться во время контрнаступления и сохранять жизнь", - написал Федоров.

Потери России

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных.

Также военные подразделения "Стальная граница" из "Гвардии наступления" на Харьковском направлении уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М".

Вчера стало известно, что ВСУ уничтожили уникальный вражеский береговой радар "Предел-Е".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрнаступление ВСУ Война России против Украины Купянск
NEWS
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
DAILY
Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше