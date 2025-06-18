Тане у роті: рецепт смачного варення з цілої полуниці

Варення з цілої полуниці: легкий рецепт

Для приготування знадобиться всього два інгредієнти:

полуниця - 1 кг

цукор - 600-700 г цукру (залежить від смаку ягід)

Спосіб приготування

Спочатку полуницю потрібно ретельно помити та відірвати зелені "хвостики".

Після цього викладайте шарами в каструлю полуницю та цукор. Варто залишити все при кімнатній температурі на 2-3 години, щоб ягоди пустили сік.

Важливе те, що полуницю варити не потрібно, а тільки доводити до кипіння. Завдяки такому способу ягоди зберігають форму.

Доводимо варення до кипіння, ретельно перемішуємо і залишаємо його на 8 годин настоюватись. Далі знову доводимо до кипіння і знову залишаємо на 8 годин. Так потрібно робити 3-4 рази.

В кінці розливаємо варення по стерилізованих банках і закриваємо кришками.

Варення виходить дуже смачним та ароматним.

Рецепт варення з цілої полуниці (фото: кадр з відео)