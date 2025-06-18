Тает во рту: рецепт вкусного варенья из целой клубники

Варенье из целой клубники: легкий рецепт

Для приготовления понадобится всего два ингредиента:

клубника - 1 кг

сахар - 600-700 г сахара (зависит от вкуса ягод)

Способ приготовления

Сначала клубнику нужно тщательно помыть и оторвать зеленые "хвостики".

После этого выкладывайте слоями в кастрюлю клубнику и сахар. Стоит оставить все при комнатной температуре на 2-3 часа, чтобы ягоды пустили сок.

Важно то, что клубнику варить не нужно, а только доводить до кипения. Благодаря такому способу ягоды сохраняют форму.

Доводим варенье до кипения, тщательно перемешиваем и оставляем его на 8 часов настаиваться. Далее снова доводим до кипения и снова оставляем на 8 часов. Так нужно делать 3-4 раза.

В конце разливаем варенье по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Варенье получается очень вкусным и ароматным.

Рецепт варенья из целой клубники (фото: кадр из видео)