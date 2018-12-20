ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Таможня дала разъяснение о добровольном взносе при растаможке "евроблях"

Новости » Экономика    20.12.2018 - 17:03
Таможня дала разъяснение о добровольном взносе при растаможке "евроблях"
Фото: митинг владельцев євроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Добровольный взнос в 8,5 тыс. грн платить обязательно, он отличается от штрафа

За нарушение условий временного ввоза и транзита автомобилей предусмотрен штраф в размере от 170 грн до 17 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Который отметил сотрудник ГФС Руслан Мороз, такая норма действует до 24 мая 2019 года. После этого начинают действовать новые размеры штрафов - от 170 грн до 170 тыс. грн и конфискация транспортного средства.

Чиновник также пояснил, что размер добровольного взноса, который платят граждане за автомобили при таможенном оформлении, отличается от размера штрафов.

"ГФС фиксируются факты нарушения сроков и условий таможенных режимов временного ввоза и транзита и одновременно при этом лицо уже оплатило штраф за соответствующее нарушение, однако транспортное средство продолжает находиться на таможенной территории Украины. Это свидетельствует о том, что транспортное средство находится с нарушениями норм действующего таможенного законодательства. Поэтому таможенное оформление этого транспортного средства должно осуществляться с обязательной уплатой добровольного взноса размере 8500 грн", - рассказал Мороз.

Он также отметил, что добровольный взнос не уплачивается в том случае, когда лицом, которое декларирует транспортное средство, полностью выполнены сроки и условия ввоза авто.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.

МВФ обязал Украину разделить ГФС на налоговую и таможенную службы Временный порядок растаможки "евроблях" вступил в силу
Новости Украины ГФСевробляхаевробляхи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь