Митниця надала роз'яснення щодо добровільного внеску при розмитненні "євроблях"

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Добровільний внесок у 8,5 тис. грн платити обов'язково, він відрізняється від штрафу

За недотримання умов тимчасового ввезення та транзиту авто передбачений штраф у розмірі від 170 грн до 17 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Яка зазначив співробітник ДФС Руслан Мороз, така норма діє до 24 травня 2019 року. Після цього періоду починають діяти нові розміри штрафів - від 170 грн до 170 тис. грн та конфіскація транспортного засобу.

Посадовець також пояснив, що розмір добровільного внеску, який сплачують громадяни за автомобілі при митному оформленні, є відмінним від розміру штрафів.

"ДФС фіксуються факти щодо порушення строків та умов митних режимів тимчасового ввезення та транзиту і одночасно при цьому особа вже сплатила штраф за відповідне порушення, однак транспортний засіб продовжує перебувати на митній території України. Це свідчить про те, що транспортний засіб знаходиться з порушеннями норм чинного митного законодавства. Тому митне оформлення цього транспортного засобу повинно здійснюватися з обов’язковою сплатою добровільного внеску у розмірі 8500 грн", - розповів Мороз.

Він також зазначив, що добровільний внесок не сплачується у тому випадку, коли особою, що декларує транспортний засіб, повністю виконані строки та умови ввезення авто.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.