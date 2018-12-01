ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Минимальная пенсия с 1 декабря выросла на 62 гривны

Новости » Экономика    01.12.2018 - 08:00
Минимальная пенсия с 1 декабря выросла на 62 гривны
Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Следующее повышение минимальной пенсии запланировано только на 1 июля

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 декабря 2018 года повышен на 62 грн до 1497 гривен. Как сообщает РБК-Украина, плановое повышение пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2018 год.

Это второе повышение пенсии в текущем году. С 1 июля размер минимальной пенсии был повышен также на 62 грн - до 1435 грн. Таким образом, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) - с 1373 грн до 1497 грн.

Напомним, согласно закону о госбюджете, в 2019 году пенсия вырастет также на 9%. Законом устанавливается следующий прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.

Таким образом, с 1 января минимальная пенсия не будет меняться, поскольку прожиточный минимум с 1 декабря 2018 года составит 1497 гривен.

Кроме того, в планах правительства провести с 1 марта 2019 года осовременивание пенсий для 10 млн пенсионеров, что приведет к росту пенсий примерно на 12-17%.

Бюджет впервые в истории Украины принят еще в ноябре, - Порошенко Минфин планирует ввести трехлетнее бюджетирование до конца 2018 года
Новости Украины пенсиибюджетповышение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь