Минимальная пенсия с 1 декабря выросла на 62 гривны

Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Следующее повышение минимальной пенсии запланировано только на 1 июля

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 декабря 2018 года повышен на 62 грн до 1497 гривен. Как сообщает РБК-Украина, плановое повышение пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2018 год.

Это второе повышение пенсии в текущем году. С 1 июля размер минимальной пенсии был повышен также на 62 грн - до 1435 грн. Таким образом, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) - с 1373 грн до 1497 грн.

Напомним, согласно закону о госбюджете, в 2019 году пенсия вырастет также на 9%. Законом устанавливается следующий прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.

Таким образом, с 1 января минимальная пенсия не будет меняться, поскольку прожиточный минимум с 1 декабря 2018 года составит 1497 гривен.

Кроме того, в планах правительства провести с 1 марта 2019 года осовременивание пенсий для 10 млн пенсионеров, что приведет к росту пенсий примерно на 12-17%.