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У Тамбовській області горить склад Wildberries після атаки дронів

02:59 18.07.2026 Сб
1 хв
На місці вже проводять евакуацію людей
aimg Катерина Коваль
У Тамбовській області горить склад Wildberries після атаки дронів Фото: масштабну пожежу фіксують на складі маркетплейсу (Getty Images)
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Уночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії. Після вибухів у місті Котовськ спалахнула пожежа на складі Wildberries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку

Ударні безпілотники атакували місто Тамбов.

У місті Котовськ Тамбовської області після серії вибухів спалахнула пожежа на складі маркетплейсу Wildberries.

Один із працівників складу підтвердив, що склад загорівся після атаки - наразі звідти евакуюють персонал.

У ніч з 16 на 17 липня у Керчі після удару спалахнула залізнична станція, а в Чорному морі атакували танкери.

До цього, у ніч на 16 липня, дрони атакували російський Енгельс - після серії вибухів у районі місцевого аеропорту виникла пожежа.

Також відомо, що в ніч на 14 липня Сили спеціальних операцій України атакували один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії - "Газпром нафтохім Салават". Через успішні удари по паливній інфраструктурі нафтопереробка в РФ обвалилась до найнижчого рівня за останні 21 рік.

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