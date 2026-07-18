В Тамбовской области горит склад Wildberries после атаки дронов
Ночью 18 июля беспилотники атаковали Тамбовскую область России. После взрывов в Котовске вспыхнул пожар на складе Wildberries.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Что известно об атаке
Ударные беспилотники атаковали город Тамбов.
В городе Котовск Тамбовской области после серии взрывов вспыхнул пожар на складе маркетплейса Wildberries.
Один из работников состава подтвердил, что состав загорелся после атаки - оттуда эвакуируют персонал.
В ночь с 16 на 17 июля в Керчи после удара вспыхнула железнодорожная станция, а в Черном море атаковали танкеры.
До этого, в ночь на 16 июля, дроны атаковали российский Энгельс - после серии взрывов в районе местного аэропорта возник пожар.
Также известно, что в ночь на 14 июля Силы специальных операций Украины атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России - "Газпром нефтехим Салават". Из-за успешных ударов по топливной инфраструктуре нефтепереработка в РФ обрушилась до самого низкого уровня за последние 21 год.