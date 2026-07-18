В Тамбовской области горит склад Wildberries после атаки дронов

Ночью 18 июля беспилотники атаковали Тамбовскую область России. После взрывов в Котовске вспыхнул пожар на складе Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке

Ударные беспилотники атаковали город Тамбов.

В городе Котовск Тамбовской области после серии взрывов вспыхнул пожар на складе маркетплейса Wildberries.

Один из работников состава подтвердил, что состав загорелся после атаки - оттуда эвакуируют персонал.

В ночь с 16 на 17 июля в Керчи после удара вспыхнула железнодорожная станция, а в Черном море атаковали танкеры.