Такого ще не робив ніхто: український пілот дронів встановив світовий рекорд (відео)

Український пілот уперше в історії збив два іранські дрони-камікадзе Shahed на відстані 500 кілометрів від точки запуску за допомогою перехоплювача STING.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wild Hornets .

"Це перший у світі випадок, коли хтось пролетів так далеко - і справді перехопив дрони. Не один, а два Шахеди", - наголосили в Wild Hornets.

За один виліт пілоту вдалося ліквідувати одразу два літальні апарати окупантів.

An absolute world record — a pilot took down a Shahed with interceptor STING at a distance of 500 km Using Hornet Vision Ctrl technology, Roman “Hulk” from the BULAVA unit downed two Shaheds located 500 km away This is the first time in the world someone has flown that far… https://t.co/EcXMPKSXNQ pic.twitter.com/wNyjTpMdz9

Ця подія стала першим у світі випадком , коли безпілотний перехоплювач подолав таку значну відстань для знищення повітряних цілей.

Для успішного перехоплення було використано спеціалізовану технологію Hornet Vision Ctrl .

За даними компанії, ураження ворожих цілей здійснив пілот Роман із позивним "Халк", який представляє підрозділ "Булава".

Україна готує нове покоління перехоплювачів

Нагадаємо, Україна активно масштабує виробництво безпілотних систем для боротьби з ворожою авіацією та БпЛА.

Зокрема, нещодавно Міноборони допустило до експлуатації дрон "Швідун", який є одним із найефективніших перехоплювачів "Шахедів" завдяки здатності перебувати у повітрі понад дві години.

Також у межах кластера Brave1 тривають випробування нових бойових дронів з покращеним захистом зв'язку та можливістю управління з безпечних позицій.

Окрім цього, розробники працюють над технологією "розумних" роїв, де один оператор зможе керувати групою безпілотників-перехоплювачів як зблизька, так і дистанційно.