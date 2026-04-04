Такого еще не делал никто: украинский пилот дронов установил мировой рекорд (видео)

21:25 04.04.2026 Сб
То, что раньше считалось невозможным, стало реальностью
aimg Сергей Козачук
Фото: украинский пилот дронов установил мировой рекорд (Getty Images)

Украинский пилот впервые в истории сбил два иранских дрона-камикадзе Shahed на расстоянии 500 километров от точки запуска с помощью перехватчика STING.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wild Hornets.

Уникальность операции

По данным компании, поражение вражеских целей осуществил пилот Роман с позывным "Халк", который представляет подразделение "Булава".

Для успешного перехвата была использована специализированная технология Hornet Vision Ctrl.

Это событие стало первым в мире случаем, когда беспилотный перехватчик преодолел такое значительное расстояние для уничтожения воздушных целей.

За один вылет пилоту удалось ликвидировать сразу два летательных аппарата оккупантов.

"Это первый в мире случай, когда кто-то пролетел так далеко - и действительно перехватил дроны. Не один, а два Шахеды", - подчеркнули в Wild Hornets.

Украина готовит новое поколение перехватчиков

Напомним, Украина активно масштабирует производство беспилотных систем для борьбы с вражеской авиацией и БпЛА.

В частности, недавно Минобороны допустило к эксплуатации дрон "Швидун", который является одним из самых эффективных перехватчиков "Шахедов" благодаря способности находиться в воздухе более двух часов.

Также в рамках кластера Brave1 продолжаются испытания новых боевых дронов с улучшенной защитой связи и возможностью управления с безопасных позиций.

Кроме этого, разработчики работают над технологией "умных" роев, где один оператор сможет управлять группой беспилотников-перехватчиков как вблизи, так и дистанционно.

Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
