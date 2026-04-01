Україна тестує нові бойові дрони: дальність, захист і висока вантажопідйомність

03:00 01.04.2026 Ср
2 хв
На наступному етапі дрони мають пройти випробування в реальних бойових умовах
aimg Никончук Анастасія
Фото: дрон (Віталій Носач РБК-Україна)

Директор державного оборонного кластера Brave1 повідомив про проведення випробувань нового покоління дронів-бомберів, зазначивши їхні поліпшені характеристики, надійний захист зв'язку і можливість управління з безпечних позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Читайте також: Україна посилює дронові технології: японська Terra Drone заходить на ринок

Державний оборонний кластер Brave1 оголосив про тестування нового покоління ударних безпілотників.

В об'єднанні наголосили, що дрони мають збільшену дальність польоту і вантажопідйомність, захищений канал зв'язку, меншу помітність і можливість управлятися з безпечних позицій оператора.

Поділ за типами

Випробування охопили продукцію 18 виробників. Тестували два типи дронів:

  • Малі бомбери - здатні переносити кілька кілограмів корисного навантаження, призначені для ураження піхоти, мінної установки і легкої логістики.
  • Важкі бомбери - можуть нести десятки кілограмів, використовуються для логістики, ураження важкої техніки та фортифікаційних споруд противника.

Випробування та результати

Під час тестів кожен дрон проходив дистанцію 20 кілометрів під впливом радіопридушення, повинен був вразити ціль і повернутися назад.

За підсумками випробувань частина протестованих моделей визнана готовою до експлуатації в складних умовах.

Наступний етап передбачає перевірки на бойових позиціях і масштабування найбільш ефективних рішень для застосування в реальних умовах.

Нагадуємо, що Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно допустило до експлуатації в ЗСУ український дрон "Швідун", який демонструє один із найвищих показників ефективності під час нейтралізації ворожих дронів-камікадзе "Шахед".

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що стратегічною метою країни є повне виробництво всіх ключових компонентів для системи протиповітряної оборони.

