Європа не потерпить продиктований агресором "мир" для України, - Матернова

Україна, Неділя 17 серпня 2025 22:05
Європа не потерпить продиктований агресором "мир" для України, - Матернова Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Візит президента України Володимира Зеленського та його зустріч там з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та європейськими лідерами - це підтвердження того, що Європа перебуває на боці Києва та підтримує його позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис, який зробила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

За словами Матернової, сім європейських лідерів супроводжуватимуть Зеленського у його поїздці до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Останнього посол ЄС в Україні розкритикувала, заявивши, що американський лідер вирішив не домагатися припинення вогню.

"Натомість Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) представив так звану "мирну пропозицію", яка є нічим іншим, як диктатом агресора: Україна, наприклад, повинна здати східну частину своєї території, не враховуючи те, що Путін захопив військовою силою. Такий "мир" неприпустимий", - зазначила вона.

Матернова нагадала, що Євросоюз навпаки із самого початку заявляв: мир має засновуватися на принципах дотримання міжнародного права. Повинні бути повага до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Не повинно бути жодних ілюзій та компромісів з агресором.

Посол ЄС в Україні зазначила, що присутність семи лідерів Європи у Білому домі є наочним сигналом того, що ЄС підтримує Україну та її позицію. "Мир", схожий на капітуляцію, Євросоюз визнавати не збирається.

"Разом із США ми маємо підштовхнути Путіна до реального припинення вогню, а потім до реального миру, чого не було зроблено в Анкориджі. Україна може повністю покластися на своїх європейських партнерів. ЄС продемонстрував тверду позицію, мужність та розум. Надати агресору можливість диктувати свої умови - означає поставити під загрозу безпеку всієї Європи", - резюмувала вона.

Візит Зеленського та "коаліція рішучих"

Нагадаємо, що президент Зеленський у понеділок, 18 серпня, поїде до Вашингтона для обговорення деталей завершення війни з президентом США Дональдом Трампом. Разом із Зеленським туди поїде низка європейських лідерів.

За підсумками онлайн-засідання "коаліції рішучих" у Брюсселі 17 серпня європейські країни підтвердили єдність і готовність посилити тиск на Росію, забезпечити гарантії безпеки для України та підтримувати її суверенітет напередодні переговорів у Вашингтоні.

Сам Зеленський зазначив, що європейські партнери підтримують позицію України в тому, що кордони держав не мають змінюватися силою. А будь-які територіальні питання Україна буде обговорювати виключно на тристоронній зустрічі.

