Европа не потерпит продиктованный агрессором "мир" для Украины, - Матернова

Украина, Воскресенье 17 августа 2025 22:05
Европа не потерпит продиктованный агрессором "мир" для Украины, - Матернова Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Визит президента Украины Владимира Зеленского и его встреча там с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и европейскими лидерами - это подтверждение того, что Европа находится на стороне Киева и поддерживает его позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, которое сделала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

По словам Матерновой, семь европейских лидеров будут сопровождать Зеленского в его поездке в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Последнего посол ЕС в Украине раскритиковала, заявив, что американский лидер решил не добиваться прекращения огня.

"Вместо этого Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) представил так называемое "мирное предложение", которое является ничем иным, как диктатом агрессора: Украина, например, должна сдать восточную часть своей территории, не учитывая то, что Путин захватил военной силой. Такой "мир" недопустим", - отметила она.

Матернова напомнила, что Евросоюз наоборот с самого начала заявлял: мир должен основываться на принципах соблюдения международного права. Должны быть уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Не должно быть никаких иллюзий и компромиссов с агрессором.

Посол ЕС в Украине отметила, что присутствие семи лидеров Европы в Белом доме является наглядным сигналом того, что ЕС поддерживает Украину и ее позицию. "Мир", похожий на капитуляцию, Евросоюз признавать не собирается.

"Вместе с США мы должны подтолкнуть Путина к реальному прекращению огня, а затем к реальному миру, чего не было сделано в Анкоридже. Украина может полностью положиться на своих европейских партнеров. ЕС продемонстрировал твердую позицию, мужество и ум. Предоставить агрессору возможность диктовать свои условия - значит поставить под угрозу безопасность всей Европы", - резюмировала она.

Визит Зеленского и "коалиция решительных"

Напомним, что президент Зеленский в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с Зеленским туда поедет ряд европейских лидеров.

По итогам онлайн-заседания "коалиции решительных" в Брюсселе 17 августа европейские страны подтвердили единство и готовность усилить давление на Россию, обеспечить гарантии безопасности для Украины и поддерживать ее суверенитет накануне переговоров в Вашингтоне.

Сам Зеленский отметил, что европейские партнеры поддерживают позицию Украины в том, что границы государств не должны меняться силой. А любые территориальные вопросы Украина будет обсуждать исключительно на трехсторонней встрече.

