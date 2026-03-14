"Таке трапляється рідко": Ігнат розповів про успішну роботу ППО цієї ночі

"Сьогодні був черговий масований удар. Близько 500 засобів повітряного нападу. Тут були у нас ракети, які атакують по балістичній траєкторії. Це "Іскандер-М" або ж С-400, а також дві протикорабельні ракети "Циркон", - розповів Ігнат.

Він уточнив, що по ворожих ракетах працювали системи ППО Patriot та винищувачі F-16.

"Таким чином, вдалося перехопити більшу кількість балістики або ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Далі ми маємо 100% збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як Х-101 або ж "Калібр", вдається перехопити", - зазначив речник.

Водночас він підкреслив, що такий результат сьогодні є заслугою насамперед українських пілотів.

"Відзначає командувач Повітряних сил передусім роботу льотчиків F-16 та інших, які більшу частину крилатих ракет цьогодні збили. Також зенітники 96-ої Київської зенітно-ракетної бригади попрацювали непогано саме у збитті ракет", - наголосив Ігнат.

За його словами, також є дуже непогані результати у екіпажів дронів-перехоплювачів.

"Значну частину ударних дронів вдалося перехопити саме цим інноваційним... Не скажу, що він вже інноваційний, тому що вже весь світ цікавиться цим способом збиття, перехоплення ударних БПЛА", - додав Ігнат.