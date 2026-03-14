Під ударом Київ, Суми та Запорізька область: все про нічну атаку РФ на Україну

Росіяни в ніч на 14 березня знову здійснюють комбінований удар по Україні. Кілька серій потужних вибухів пролунала у Києві, а також під атакою були щонайменше Суми та Запорізька область.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

Росіяни запустили групи дронів та балістику

Ворог вивів у Чорне море носії "Калібрів" і здійснив пуски

РФ підняла у небо літаки Ту-95МС/Ту-160 та запустила ракети

Окупанти могли підняти у небо МіГ-31К

Вибухи лунали у Києві, Сумах та Запорізькій області

Чим атакують росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, починаючи з пізнього вечора, 13 березня, окупанти запустили по Україні групу дронів. Перша фіксувалися на Миколаївщині.

Всі інші були вже після першої години ночі 14 березня. Зокрема, у Сумській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, а ближе до четвертої ранку велика кількість була вже у Київській.

Починаючи з 03:05 росіяни здійснили кілька серій пусків балістики. Ракети летіли з різних напрямків і всі - на столицю. Майже через годину на столицю знову полетіли ракети. До речі, у цьому проміжку були пуски ракет з півдня, і за припущеннями моніторингових каналів - це могли бути "Циркони".

Приблизно в момент перших пусків балістики по Києву, моніторингові канали попередили, що росіяни вивели в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр". Вже о 03:42 Повітряні сили ЗСУ офіційно повідомили про пуски. Вже о 04:13 перші "Калібри" залетіли до України через Херсонську та Миколаївську області.

Окрім того, окупанти в ніч з 13 на 14 березня підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Майже одразу після пусків "Калібрів", Повітряні сили підтвердили інформацію про пуски крилатих ракет з бомбардувальників. Зранку, о 04:25, перші ракети почали залітати до України через Сумську область.

Попередьно, більшість цілей летять на Київ. Водночас після фіксації ракет з літаків Ту, моніторингові канали написали про ймовірний зліт МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Одразу після чього повітряна тривога розповсюдилася по всій країні.

Які міста опинилися під ударом РФ

Київ

Попередньо, під прицілом РФ в основному Київ. Ворог бив по столиці балістикою після третьої години ночі та близько четвертої ранку. Місцева влада підтверджувала та інформувала про роботу ППО.

Окрім того, попередньо, в основному усі дрони летять саме в напрямку Києва та Київської області.

Чи є якісь наслідки, наразі невідомо.

Суми

У Сумах кілька разів було чути вибухи орієнтовно о 01:15. Це було в момент, коли військові фіксували над областю групу ворожих дронів. Інформації про наслідки не було.

Запорізька область

За даними глави ОВА Михайла Федорова, росіяни вночі атакували Запорізькій район. Який саме населений пункт, він не уточнив, але у місті було пошкоджено будинок. Окрім того, постраждали люди.

"Росіяни атакували Запорізький район - пошкоджено приватний будинок. Сталась пожежа, яку надзвичайниками вже ліквідовано. Поранень дістали жінка 35-ти років, чоловік 40 років, та двоє дітей - дівчина та хлопець 16 та 11 років відповідно", - поінформував він.

Про інші можливі наслідки інформації не було.