"Такое случается редко": Игнат рассказал об успешной работе ПВО этой ночью

Во время массированной атаки по Украине ночью 14 марта Россия применила большое количество крылатых ракет. Однако силам ПВО удалось всех их уничтожить.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
"Сегодня был очередной массированный удар. Около 500 средств воздушного нападения. Здесь были у нас ракеты, которые атакуют по баллистической траектории. Это "Искандер-М" или же С-400, а также две противокорабельные ракеты "Циркон", - рассказал Игнат.
Он уточнил, что по вражеским ракетам работали системы ПВО Patriot и истребители F-16.
"Таким образом, удалось перехватить большее количество баллистики или ракет, которые атакуют по баллистической траектории. Далее мы имеем 100% сбития сегодня крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% ракет, таких как Х-101 или "Калибр", удается перехватить", - отметил спикер.
В то же время он подчеркнул, что такой результат сегодня является заслугой прежде всего украинских пилотов.
"Отмечает командующий Воздушных сил прежде всего работу летчиков F-16 и других, которые большую часть крылатых ракет этого дня сбили. Также зенитчики 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады поработали неплохо именно в сбивании ракет", - подчеркнул Игнат.
По его словам, также очень неплохие результаты у экипажей дронов-перехватчиков.
"Значительную часть ударных дронов удалось перехватить именно этим инновационным... Не скажу, что он уже инновационный, потому что уже весь мир интересуется этим способом сбивания, перехвата ударных БПЛА", - добавил Игнат.
Напомним, в ночь на 14 марта Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 430 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
В то же время зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 7 локациях.
Основное направление удара - Киевская область.
Несколько серий мощных взрывов прозвучало в Киеве, а также под атакой были по меньшей мере Сумы и Запорожская область. Также известно о пострадавших в Киевской области.
В результате атаки России повреждены энергообъекты в нескольких регионах Украины. В связи с этим энергетики изменили графики отключений света, а в ряде областей ввели аварийные отключения.
Подробнее о ночной атаке РФ на Украину - в материале РБК-Украина.