ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Так ми країну не збудуємо". Стало відомо, скільки заробляють викладачі українських вишів

П'ятниця 29 серпня 2025 10:20
UA EN RU
"Так ми країну не збудуємо". Стало відомо, скільки заробляють викладачі українських вишів Базова зарплата викладачів університетів - недостатня (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Освіта - це політично тонке питання, на якому в широких масах можна маніпулювати. При цьому зарплати викладачам необхідно підвищувати, щоб мати змогу витримувати конкуренцію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла президент Державного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова.

Якою є базова зарплата професора в університеті

За словами експерта, базово в усіх університетах країни професор отримує 17-20 тисяч гривень.

"Це не те що смішно. Ми так країну не побудуємо", - наголосила Семенова.

Вона нагадала, що коли прем'єр-міністр Юлія Свириденко робила презентацію пріоритетів уряду, освіта там була 7-м пріоритетом.

"Перший оборона, другий - промисловість тощо. А оборона звідки візьметься? Ми думаємо, що допомогу на оборону нам буде давати захід. Ми поки що, таке враження, що не розраховуємо в цій стратегії на наших людей", - поділилась президент КАІ.

Чому освіта - ключова галузь для держави

На думку Семенової, освіта - ключова галузь для держави.

"Якби ми розраховували на свій власний людський капітал, то ми б освіту ставили на перше місце. Бо щоб будувати оборону й економіку, нам, перш за все, треба для цього підготувати людей", - пояснила вона.

Президент КАІ додала, що "про це треба говорити: треба перестати сприймати освіту, як спробу ухилитися від призову".

В яких вишах викладачі мають подвійний оклад

"Те саме - про зарплати. Якщо ми не будемо їх підвищувати, теж не буде за кого конкурувати", - вважає фахівець.

Вона нагадала, що у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ) та в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка постановою Кабінету міністрів визначено, "що суто в цих двох вишах викладачі мають подвійний оклад".

"Всі змагаються за об'єм фінансування за формульним принципом, а університет Шевченка фінансується окремо. Бо є певне лобі", - повідомила Семенова.

Які середні зарплати у викладачів ДУ "КАІ"

Середні зарплати у викладачів Київського авіаційного інституту, за словами його очільниці, "низькі, як у всіх".

"Вони в усіх однакові. Досі діє тарифна сітка. У нас - теж", - поділилась Семенова.

Водночас вона зауважила, що КАІ планує від неї відходити "в сторону грейдингової системи оплати" (йдеться про системний підхід до класифікації посад і встановлення рівнів зарплат - залежно від складності роботи, відповідальності та компетенцій, - Ред.).

"Але для цього треба мати фінанси. Потрібен час, щоб ці гроші заробити", - визнала очільниця університету.

Як можуть фінансуватись окремі проекти КАІ

За словами Семенової, окремі проекти в КАІ фінансуються партнерами.

"І там зарплата у керівника наукової лабораторії може бути 40 тисяч додатково до основної. По окремих проектах ми платимо нормально", - пояснила фахівець.

Вона нагадала, що у Чехії, наприклад, базова ставка університету невелика.

"60% зарплат викладачів - це наукові проекти. Або контракти з бізнесом, або гранти. У нас культури цієї немає", - поділилась президент КАІ.

Вона повідомила також, що у виші вже "почали платити премії за подачу на грантові проекти".

"Навіть якщо ти не виграв, мотиваційна премія все одно є. Якщо пройшов в шорт-лист, але не виграв - премія трішки більша", - підсумувала Семенова.

Нагадаємо, згідно з прогнозом уряду, середня зарплата українців може перевищити 25 тисяч гривень. Тим часом мінімальна зарплата в Україні зростатиме більш повільно - через сценарій тривалої війни.

Крім того, у державному бюджеті на 2026 рік передбачені кошти на збереження доплат вчителям в Україні.

Читайте також, яку спеціальність обрати, щоб не сидіти без роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАУ Вчитель Зарплата в Україні Освіта в Україні Виші Університети
Новини
У Києві добу триває рятувальна операція: у ДСНС розповіли деталі та показали свіжі фото
У Києві добу триває рятувальна операція: у ДСНС розповіли деталі та показали свіжі фото
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим