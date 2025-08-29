"Так ми країну не збудуємо". Стало відомо, скільки заробляють викладачі українських вишів

Освіта - це політично тонке питання, на якому в широких масах можна маніпулювати. При цьому зарплати викладачам необхідно підвищувати, щоб мати змогу витримувати конкуренцію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла президент Державного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова.

Якою є базова зарплата професора в університеті

За словами експерта, базово в усіх університетах країни професор отримує 17-20 тисяч гривень.

"Це не те що смішно. Ми так країну не побудуємо", - наголосила Семенова.

Вона нагадала, що коли прем'єр-міністр Юлія Свириденко робила презентацію пріоритетів уряду, освіта там була 7-м пріоритетом.

"Перший оборона, другий - промисловість тощо. А оборона звідки візьметься? Ми думаємо, що допомогу на оборону нам буде давати захід. Ми поки що, таке враження, що не розраховуємо в цій стратегії на наших людей", - поділилась президент КАІ.

Чому освіта - ключова галузь для держави

На думку Семенової, освіта - ключова галузь для держави.

"Якби ми розраховували на свій власний людський капітал, то ми б освіту ставили на перше місце. Бо щоб будувати оборону й економіку, нам, перш за все, треба для цього підготувати людей", - пояснила вона.

Президент КАІ додала, що "про це треба говорити: треба перестати сприймати освіту, як спробу ухилитися від призову".

В яких вишах викладачі мають подвійний оклад

"Те саме - про зарплати. Якщо ми не будемо їх підвищувати, теж не буде за кого конкурувати", - вважає фахівець.

Вона нагадала, що у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ) та в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка постановою Кабінету міністрів визначено, "що суто в цих двох вишах викладачі мають подвійний оклад".

"Всі змагаються за об'єм фінансування за формульним принципом, а університет Шевченка фінансується окремо. Бо є певне лобі", - повідомила Семенова.

Які середні зарплати у викладачів ДУ "КАІ"

Середні зарплати у викладачів Київського авіаційного інституту, за словами його очільниці, "низькі, як у всіх".

"Вони в усіх однакові. Досі діє тарифна сітка. У нас - теж", - поділилась Семенова.

Водночас вона зауважила, що КАІ планує від неї відходити "в сторону грейдингової системи оплати" (йдеться про системний підхід до класифікації посад і встановлення рівнів зарплат - залежно від складності роботи, відповідальності та компетенцій, - Ред.).

"Але для цього треба мати фінанси. Потрібен час, щоб ці гроші заробити", - визнала очільниця університету.

Як можуть фінансуватись окремі проекти КАІ

За словами Семенової, окремі проекти в КАІ фінансуються партнерами.

"І там зарплата у керівника наукової лабораторії може бути 40 тисяч додатково до основної. По окремих проектах ми платимо нормально", - пояснила фахівець.

Вона нагадала, що у Чехії, наприклад, базова ставка університету невелика.

"60% зарплат викладачів - це наукові проекти. Або контракти з бізнесом, або гранти. У нас культури цієї немає", - поділилась президент КАІ.

Вона повідомила також, що у виші вже "почали платити премії за подачу на грантові проекти".

"Навіть якщо ти не виграв, мотиваційна премія все одно є. Якщо пройшов в шорт-лист, але не виграв - премія трішки більша", - підсумувала Семенова.