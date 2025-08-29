"Так мы страну не построим". Стало известно, сколько зарабатывают преподаватели украинских вузов
Образование - это политически тонкий вопрос, на котором в широких массах можно манипулировать. При этом зарплаты преподавателям необходимо повышать, чтобы иметь возможность выдерживать конкуренцию.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент Государственного университета "Киевский авиационный институт" Ксения Семенова.
Какова базовая зарплата профессора в университете
По словам эксперта, базово во всех университетах страны профессор получает 17-20 тысяч гривен.
"Это не то что смешно. Мы так страну не построим", - подчеркнула Семенова.
Она напомнила, что когда премьер-министр Юлия Свириденко делала презентацию приоритетов правительства, образование там было 7-м приоритетом.
"Первый оборона, второй - промышленность и т.д. А оборона откуда возьмется? Мы думаем, что помощь на оборону нам будет давать запад. Мы пока, такое впечатление, что не рассчитываем в этой стратегии на наших людей", - поделилась президент КАИ.
Почему образование - ключевая отрасль для государства
По мнению Семеновой, образование - ключевая отрасль для государства.
"Если бы мы рассчитывали на свой собственный человеческий капитал, то мы бы образование ставили на первое место. Ведь, чтобы строить оборону и экономику, нам, прежде всего, нужно для этого подготовить людей", - объяснила она.
Президент КАИ добавила, что "об этом нужно говорить: надо перестать воспринимать образование, как попытку уклониться от призыва".
В каких вузах преподаватели имеют двойной оклад
"То же самое - о зарплатах. Если мы не будем их повышать, тоже не за кого будет конкурировать", - считает специалист.
Она напомнила, что в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) и в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко постановлением Кабинета министров определено, "что только в этих двух вузах преподаватели имеют двойной оклад".
"Все соревнуются за объем финансирования по формульному принципу, а университет Шевченко финансируется отдельно. Потому что есть определенное лобби", - сообщила Семенова.
Какие средние зарплаты у преподавателей ГУ "КАИ"
Средние зарплаты у преподавателей Киевского авиационного института, по словам его руководительницы, "низкие, как у всех".
"Они у всех одинаковые. До сих пор действует тарифная сетка. У нас - тоже", - поделилась Семенова.
В то же время она отметила, что КАИ планирует от нее отходить "в сторону грейдинговой системы оплаты" (речь идет о системном подходе к классификации должностей и установлению уровней зарплат - в зависимости от сложности работы, ответственности и компетенций, - Ред.)
"Но для этого надо иметь финансы. Нужно время, чтобы эти деньги заработать", - признала руководительница университета.
Как могут финансироваться отдельные проекты КАИ
По словам Семеновой, отдельные проекты в КАИ финансируются партнерами.
"И там зарплата у руководителя научной лаборатории может быть 40 тысяч дополнительно к основной. По отдельным проектам мы платим нормально", - объяснила специалист.
Она напомнила, что в Чехии, например, базовая ставка университета небольшая.
"60% зарплат преподавателей - это научные проекты. Или контракты с бизнесом, или гранты. У нас культуры этой нет", - поделилась президент КАИ.
Она сообщила также, что в вузе уже "начали платить премии за подачу на грантовые проекты".
"Даже если ты не выиграл, мотивационная премия все равно есть. Если прошел в шорт-лист, но не выиграл - премия немного больше", - подытожила Семенова.
Напомним, согласно прогнозу правительства, средняя зарплата украинцев может превысить 25 тысяч гривен. Между тем минимальная зарплата в Украине будет расти более медленно - из-за сценария длительной войны.
Кроме того, в государственном бюджете на 2026 год предусмотрены средства на сохранение доплат учителям в Украине.
