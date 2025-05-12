Ставка на майбутнє: яку спеціальність обрати, щоб не сидіти без роботи

Обираючи виш та напрямок майбутнього навчання випускники й абітурієнти закладають фундамент своєї професійної кар'єри та фінансового добробуту. Проте визначитись з цим питанням для багатьох - не просто.

Докладніше про те, які спеціальності були найпопулярнішими серед абітурієнтів минулого року, які фахівці потрібні в Україні цьогоріч, а також що відомо про найбільш актуальні напрямки роботи на найближчі 10 років, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Найпопулярніші спеціальності минулого року

Згідно зі складеним рейтингом інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA", найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих абітурієнтами заяв у 2024 році стали:

"Психологія" (49 782 заяви);

"Менеджмент" (47 813 заяв);

"Філологія" (44 663 заяви);

"Право" (40 265 заяв);

"Комп'ютерні науки" (33 121 заява).

"Як і в попередні роки, сприйняття абітурієнтами певних спеціальностей як престижних особливо не змінилося", - зауважили експерти.

Отже, можна припустити, що деякі з цих напрямків навчання залишаться популярними серед майбутніх студентів і цього року.

Тим часом серед найменш популярних спеціальностей минулого року згадуються: "Суднобудування" (217 заяв), "Громадське здоров'я" (163 заяви), "Освітні, педагогічні науки" (75 заяв), "Релігієзнавство" (62 заяви) та "Управління інформаційною безпекою" (12 заяв).

Які фахівці потрібні в Україні у 2025 році

У Тернопільському обласному центрі зайнятості розповіли (виходячи з даних дослідження актуальних професій майбутнього), що найбільш затребувані професії охоплюють різні галузі - від IT до традиційних робітничих спеціальностей.

До двадцятки найважливіших для України професій потрапили при цьому такі:

робітник будівельної спеціальності;

медичний працівник;

кваліфікований робітник;

вчитель;

медичний технолог;

розробник програмного забезпечення;

спеціаліст з кібербезпеки;

аналітик даних;

менеджер проектів;

UX/UI дизайнер;

спеціаліст з цифрового маркетингу;

фахівець з автоматизації бізнес-процесів;

еколог;

веб-розробник;

спеціаліст з HR;

агент з нерухомості;

фінансовий аналітик;

спеціаліст з обслуговування клієнтів;

логіст;

спеціаліст з альтернативної енергетики.

Актуальні професії на найближчі 10 років

На платформі "Дія.Безбар'єрність" українцям розповіли, що ринок праці сьогодні докорінно змінюється завдяки технологіям. Однак бити на сполох українцям не радять, адже класичні професії "не відмирають, а радше трансформуються".

До переліку напрямків роботи та професій, що будуть актуальними впродовж найближчих 10 років, потрапили такі: