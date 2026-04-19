Таганрог зазнав ракетних ударів: на підприємстві з виробництва дронів виникла пожежа

Судячи з публікацій, ракетні удари по Таганрогу почалися приблизно о 04:45 ранку за київським часом. Принаймні в той момент у мережі поширилися перші кадри з пожежею і густим димом. Але що саме потрапило під удар, інформації не було.

Майже за годину OSINT-пабліки припустили, що, ймовірно, було атаковано "Таганрозький автомобільний завод" (ТагАЗ). Йдеться про компанію, яка збирала легкові та вантажні авто різних марок, але через фінансові проблеми останнім часом на заводі роблять дрони для армії РФ.

Ще трохи згодом Telegram-канали зазначили, що на території ТагАЗу розташоване підприємство "Атлант Аеро", яке випускає ударно-розвідувальні дрони "Блискавка", а також комплектуючі для безпілотників "Оріон".

Виходячи з останніх публікацій, удар, найімовірніше, було, мабуть, завдано якраз таки по "Атлант Аеро". Місцева влада ситуацію поки ніяк не коментувала.