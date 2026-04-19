Война в Украине

Таганрог подвергся ракетным ударам: на предприятии по производству дронов возник пожар

06:30 19.04.2026 Вс
2 мин
Местные власти пока никак не комментируют ситуацию
aimg Эдуард Ткач
Фото: уже предварительно известно, какое именно предприятие могло попасть под удар (Getty Images)

Под воскресенья, 19 апреля, российский Таганрог атаковали неизвестные ракеты. В результате ударов в районе одного из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по публикациям, ракетные удары по Таганрогу начались примерно в 04:45 утра по киевскому времени. По крайней мере, в тот момент в сети распространились первые кадры с пожаром и густым дымом. Но что именно попало под удар, информации не было.

Спустя почти час OSINT-паблики предположили, что, вероятно, был атакован "Таганрогский автомобильный завод" (ТагАЗ). Речь идет о компании, которая собирала легковые и грузовые авто разных марок, но из-за финансовых проблем в последнее время на заводе делают дроны для армии РФ.

Еще чуть позже Telegram-каналы отметили, что на территории ТагАЗа находится предприятие "Атлант Аэро", которое выпускает ударно-разведывательные дроны "Молния", а также комплектующие для беспилотников "Орион".

Исходя из последних публикаций, удар, скорее всего, был видимо нанесен как раз таки по "Атлант Аэро". Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Другие атаки на РФ

Напомним, этой ночью под ударом была не только Ростовская область, но и Краснодарский край РФ. В частности, неизвестные дроны пытались атаковать морской порт в Ейске, после чего в районе объекта поднялся дым, а некоторые паблики писали и про возгорание. Хотя местные власти пожар отрицали.

К слову о Таганроге. В начале этого года в Генштабе ВСУ сообщали, что в ночь на 13 января украинские силы ударили ракетами по уже вышеупомянутому предприятию "Атлант Аэро". Это в свою очередь, снизило способности россиян по производству беспилотников.

