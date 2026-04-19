Краснодарський край РФ атакували дрони: у Єйську над територією порту піднявся дим

У ніч з 18 на 19 квітня невідомі дрони атакували Краснодарський край Росії. Ймовірною метою безпілотників виявився морський порт у Єйську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Судячи з публікацій місцевих пабліків, атака на регіон почалася приблизно о 22:20 (за київським часом). Буквально через півгодини в соцмережах почали з'являтися перші кадри наслідків.

Зокрема, стверджувалося, що в Єйську було чути вибухи в районі порту, а також на кадрах було зафіксовано дим.

Трохи пізніше деякі Telegram-канали, пославшись на місцевих жителів, писали, що в районі порту виникло не просто задимлення, а саме загоряння. Однак влада цю інформацію заперечує.

"У Єйську в районі морського порту впали уламки БпЛА Постраждалих немає. Загорянь також не зафіксовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - заявили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

Інших деталей про те, що трапилося, поки немає, проте в пабліках писали, що крім Єйська російська ППО працювала над Сочі та Геленджиком. Інформації та можливих наслідків поки не було.