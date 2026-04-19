Краснодарський край РФ атакували дрони: у Єйську над територією порту піднявся дим

01:00 19.04.2026 Нд
Влада дала суперечливий коментар тому, що пишуть місцеві жителі
aimg Едуард Ткач
Краснодарський край РФ атакували дрони: у Єйську над територією порту піднявся дим Ілюстративне фото: під атакою опинилися кілька міст Росії (Getty Images)

У ніч з 18 на 19 квітня невідомі дрони атакували Краснодарський край Росії. Ймовірною метою безпілотників виявився морський порт у Єйську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: Невідомі дрони вдарили по нафтобазі в російському Туапсе: загорілися резервуари

Судячи з публікацій місцевих пабліків, атака на регіон почалася приблизно о 22:20 (за київським часом). Буквально через півгодини в соцмережах почали з'являтися перші кадри наслідків.

Зокрема, стверджувалося, що в Єйську було чути вибухи в районі порту, а також на кадрах було зафіксовано дим.

Трохи пізніше деякі Telegram-канали, пославшись на місцевих жителів, писали, що в районі порту виникло не просто задимлення, а саме загоряння. Однак влада цю інформацію заперечує.

"У Єйську в районі морського порту впали уламки БпЛА Постраждалих немає. Загорянь також не зафіксовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - заявили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

Інших деталей про те, що трапилося, поки немає, проте в пабліках писали, що крім Єйська російська ППО працювала над Сочі та Геленджиком. Інформації та можливих наслідків поки не було.

Масштабні атаки по РФ і не тільки

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ нещодавно відзвітували, що в ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України вразили одразу 4 об'єкти нафтопереробної галузі Росії.

Зокрема, внаслідок українських ударів виникли пожежі на: НПЗ "Новокуйбишевський" і "Сизранський" у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі "РПК-Висоцьк "Лукойл-2" у Ленінградській області та нафтопереробній станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї РФ.

Крім того, дрони СБУ вразили цілих три кораблі, РЛС і логістику росіян у тимчасово окупованому Криму.

Підпалив квартиру та пішов зі зброєю в супермаркет: всі подробиці стрілянини в Києві
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи