Краснодарський край РФ атакували дрони: у Єйську над територією порту піднявся дим
У ніч з 18 на 19 квітня невідомі дрони атакували Краснодарський край Росії. Ймовірною метою безпілотників виявився морський порт у Єйську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Судячи з публікацій місцевих пабліків, атака на регіон почалася приблизно о 22:20 (за київським часом). Буквально через півгодини в соцмережах почали з'являтися перші кадри наслідків.
Зокрема, стверджувалося, що в Єйську було чути вибухи в районі порту, а також на кадрах було зафіксовано дим.
Трохи пізніше деякі Telegram-канали, пославшись на місцевих жителів, писали, що в районі порту виникло не просто задимлення, а саме загоряння. Однак влада цю інформацію заперечує.
"У Єйську в районі морського порту впали уламки БпЛА Постраждалих немає. Загорянь також не зафіксовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - заявили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.
Інших деталей про те, що трапилося, поки немає, проте в пабліках писали, що крім Єйська російська ППО працювала над Сочі та Геленджиком. Інформації та можливих наслідків поки не було.
Масштабні атаки по РФ і не тільки
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ нещодавно відзвітували, що в ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України вразили одразу 4 об'єкти нафтопереробної галузі Росії.
Зокрема, внаслідок українських ударів виникли пожежі на: НПЗ "Новокуйбишевський" і "Сизранський" у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі "РПК-Висоцьк "Лукойл-2" у Ленінградській області та нафтопереробній станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї РФ.
Крім того, дрони СБУ вразили цілих три кораблі, РЛС і логістику росіян у тимчасово окупованому Криму.