Таганрог зазнав ракетних ударів: на підприємстві з виробництва дронів виникла пожежа

06:30 19.04.2026 Нд
Місцева влада поки що ніяк не коментує ситуацію
aimg Едуард Ткач
Таганрог зазнав ракетних ударів: на підприємстві з виробництва дронів виникла пожежа Фото: уже попередньо відомо, яке саме підприємство могло потрапити під удар (Getty Images)

Під неділю, 19 квітня, російський Таганрог атакували невідомі ракети. Унаслідок ударів у районі одного з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Судячи з публікацій, ракетні удари по Таганрогу почалися приблизно о 04:45 ранку за київським часом. Принаймні в той момент у мережі поширилися перші кадри з пожежею і густим димом. Але що саме потрапило під удар, інформації не було.

Майже за годину OSINT-пабліки припустили, що, ймовірно, було атаковано "Таганрозький автомобільний завод" (ТагАЗ). Йдеться про компанію, яка збирала легкові та вантажні авто різних марок, але через фінансові проблеми останнім часом на заводі роблять дрони для армії РФ.

Ще трохи згодом Telegram-канали зазначили, що на території ТагАЗу розташоване підприємство "Атлант Аеро", яке випускає ударно-розвідувальні дрони "Блискавка", а також комплектуючі для безпілотників "Оріон".

Виходячи з останніх публікацій, удар, найімовірніше, було, мабуть, завдано якраз таки по "Атлант Аеро". Місцева влада ситуацію поки ніяк не коментувала.

Інші атаки на РФ

Нагадаємо, цієї ночі під ударом була не тільки Ростовська область, а й Краснодарський край РФ. Зокрема, невідомі дрони намагалися атакувати морський порт у Єйську, після чого в районі об'єкту здійнявся дим, а деякі пабліки писали і про загоряння. Хоча місцева влада пожежу заперечувала.

До слова про Таганрог. На початку цього року в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в ніч на 13 січня українські сили вдарили ракетами по вже вищезгаданому підприємству "Атлант Аеро". Це, своєю чергою, знизило спроможності росіян з виробництва безпілотників.

