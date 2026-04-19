Таганрог подвергся ракетным ударам: на предприятии по производству дронов возник пожар

Под воскресенья, 19 апреля, российский Таганрог атаковали неизвестные ракеты. В результате ударов в районе одного из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по публикациям, ракетные удары по Таганрогу начались примерно в 04:45 утра по киевскому времени. По крайней мере, в тот момент в сети распространились первые кадры с пожаром и густым дымом. Но что именно попало под удар, информации не было.

Спустя почти час OSINT-паблики предположили, что, вероятно, был атакован "Таганрогский автомобильный завод" (ТагАЗ). Речь идет о компании, которая собирала легковые и грузовые авто разных марок, но из-за финансовых проблем в последнее время на заводе делают дроны для армии РФ.

Еще чуть позже Telegram-каналы отметили, что на территории ТагАЗа находится предприятие "Атлант Аэро", которое выпускает ударно-разведывательные дроны "Молния", а также комплектующие для беспилотников "Орион".

Исходя из последних публикаций, удар, скорее всего, был видимо нанесен как раз таки по "Атлант Аэро". Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.