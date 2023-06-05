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Таємний проєкт Black Box завдав росіянам збитків на понад 700 млн доларів, - ГУР

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Понеділок 05 червня 2023 11:23
Таємний проєкт Black Box завдав росіянам збитків на понад 700 млн доларів, - ГУР Ілюстративне фото: Black Box завдав росіянам збитків на понад 700 млн доларів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лише протягом останнього місяця секретний проєкт Black Box вже завдав російським окупантам збитків на 700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Зазначається, що результати роботи Black Box можна побачити на багатьох ворожих об’єктах, які знаходяться на тимчасово окупованій території України та на території Росії.

Так, протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.

Начальник ГУР Кирило Буданов пояснив, що це лише частина інформації про Black Box, яку наразі можна оприлюднити.

"Понад 700 мільйонів доларів - наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні", - сказав він.

Black Box

Black Box - це спільний таємний проєкт Головного управління розвідки, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.

Минулого року за запитом ГУР фонд "Повернись живим" спільно з Лаченковим зібрав 230 млн гривень на проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи з фондом, загальною вартістю 40 млн гривень.

Повідомляється, що з початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 млн гривень. Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.

Загалом з початку повномасштабної війни вартість допомоги ГУР з боку фонду "Повернись живим" перевищила 1 млрд гривень.

Втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 червня Росія втратила у війні проти України вже понад 210 своїх військових. Найбільших втрат ворог зазначає на сході, де точаться запеклі бої.

Зазначимо, що нещодавно президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів. При цьому він не уточнив, йдеться лише про вбитих або ж про загальні втрати загарбників.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на Бахмутському напрямку Росія втратила близько 70 тисяч вбитими і пораненими.

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