Втрати Росії в Україні "переступили" 210 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 210 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 11 танків та ББМ та 12 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3848 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 7523 (+11) од,
- артилерійських систем - 3567 (+12) од,
- РСЗВ - 584 (+1) од,
- засоби ППО - 349 (+5) од,
- літаків - 313 од,
- гелікоптерів - 298 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3189 (+14),
- крилаті ракети - 1136 (+4) од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6312 (+7) од,
- спеціальна техніка - 484 (+5)
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, російські війська продовжують зосереджуватись на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог спробував проводити наступ в районі Іванівського, але безуспішно.
При чому, як зазначає Інститут вивчення війни, ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку і, ймовірно, навіть в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян.
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