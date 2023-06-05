Тайный проект Black Box нанес россиянам ущерб на более 700 млн долларов, - ГУР

Только за последний месяц секретный проект Black Box уже нанес российским оккупантам ущерб в 700 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Результаты работы Black Box можно увидеть на многих вражеских объектах, которые находятся на временно оккупированной территории Украины и на территории России.

Так, в течение апреля-мая 2023 результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и в других целях.

Начальник ГУР Кирилл Буданов объяснил, что это лишь часть информации о Black Box, которую можно обнародовать.

"Свыше 700 миллионов долларов - наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне", - сказал он.

Black Box

Black Box - это общий секретный проект Главного управления разведки, Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова.

В прошлом году по запросу ГУР фонд "Вернись живым" совместно с Лаченковым собрал 230 млн гривен на проект Black Box, который является масштабированием предыдущей, так же секретной инициативы с фондом, общей стоимостью 40 млн гривен.

Сообщается, что с начала 2023 года в рамках проекта аккумулировано уже более 270 млн гривен. Это позволило нанести существенный ущерб оборонному сектору врага и уменьшить количество его войск, которые должны были пополнить оккупационный контингент.

Всего с начала полномасштабной войны стоимость помощи ГУР со стороны фонда "Вернись живым" превысила 1 млрд гривен.

Потери России

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 5 июня Россия потеряла в войне против Украины уже более 210 своих военных. Наибольшие потери враг несет на востоке, где идут ожесточенные бои.

Напомним, что недавно президент США Джо Байден заявил, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат. При этом он не уточнил, речь идет только об убитых или об общих потерях захватчиков.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на Бахмутском направлении Россия потеряла около 70 тысяч убитыми и ранеными.

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