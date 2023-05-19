Батальйон в день. Резніков озвучив колосальні втрати росіян на Бахмутському напрямку

Окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону в день. При цьому загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими і пораненими.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в кулуарах Україно-американського форуму, передає кореспондент РБК-Україна .

"За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити", - сказав Резніков.

Він наголосив, що захисники Бахмута роблять важливу річ: вони зменшують наступальний потенціал росіян і таким чином не дають їм піти у наступ на інших ділянках лінії фронту.

"Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом", - заявив міністр.

Бої за Бахмут

Нагадаємо, що важкі бої за місто Бахмут продовжуються. За даними Міноборони, українські військові продовжують просуватися на флангах під містом. Зокрема, Сили оборони звільнили близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вже відзначають, що українські військові перехопили тактичну ініціативу під Бахмутом, схожу заяву також зробили і в Міноборони Британії.

Проте звільнення територій дається нелегко, оскільки окупанти намагаються повернути втрачені позиції.

У Міноборони наголошують, що ЗСУ мають успіхи на окремих ділянках Бахмутського напрямку, але у самому Бахмуті окупанти просуваються.

Колосальні втрати росіян у боях за Бахмут

Нагадаємо, як у березні підрахувало CNN, Росія втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж Україна. Повідомлялося, що на кожного українського військового, який загинув під час захисту Бахмута, окупанти втратили щонайменше п'ятьох осіб.

Варто зауважити, за підрахунками США, які були опубліковані в лютому, лише з грудня 2022 року Росія зазнала 100 тисяч втрат, у тому числі понад 20 тисяч загиблими, на сході України, де найзапекліші бої точаться навколо Бахмута.

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