Катастрофа літака в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року в Казахстані поблизу Актау розбився пасажирський літак авіакомпанії AZAL, що виконував рейс "Баку-Грозний".

Внаслідок авіатрощі загинули 38 осіб, ще десятки людей отримали поранення та були госпіталізовані.

Одразу після трагедії на обшивці лайнера виявили отвори, що свідчили про можливий обстріл із землі. Згодом у Центрі протидії дезінформації зазначили, що навіть у РФ, ознайомившись із розшифровкою переговорів екіпажу, визнали провину власної ППО у збитті цивільного борту.