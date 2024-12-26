Росіяни самі визнають, що авіакатастрофу у Казахстані спричинила ППО РФ, - Коваленко

Росіяни, які ознайомились з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу “Баку-Грозний”, самі ж визнають, що авіакатастрофу спричинила їх протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Росіяни, які ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу “Баку-Грозний”, самі визнають, що літак Азербайджанських авіаліній був уражений ППО", - - заявив Коваленко й додав, що отвори у фюзеляжі літака, які можна побачити на відео, не утворюються через зіткнення з птахами.

За словами Коваленка, саме розрив ракети зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) пошкодив літак та вивів з ладу його системи.

Також він відзначив, що Росія не закрила повітряний простір над Грозним й літаку не дали дозвіл сісти у Грозному чи Махачкалі не просто так.

"Лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію в провокацію Росії проти України. І зараз Росія робитиме все, щоб приховати власну вину в авіатрощі та загибелі людей". - зауважив він.

Авіакатастрофа в Казахстані

Вчора, 25 грудня, пасажирський літак, який виконував рейс із Баку до Грозного, зазнав аварії в районі Актау. Літак мав приземлитися в аеропорту Грозного, проте цього не сталося.

Канал Baza, який асоціюють із силовими структурами, заявив, що в аеропорту Грозного нібито було оголошено план "Килим".

За словами віцепрем'єр Казахстану Каната Бозумбаєва, внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей.

Детальну інформацію про катастрофу можна знайти в матеріалі РБК-Україна.