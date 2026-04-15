Катастрофа самолета в Казахстане

Напомним, 25 декабря 2024 года в Казахстане вблизи Актау разбился пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс "Баку-Грозный".

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, еще десятки людей получили ранения и были госпитализированы.

Сразу после трагедии на обшивке лайнера обнаружили отверстия, свидетельствующие о возможном обстреле с земли. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации отметили, что даже в РФ, ознакомившись с расшифровкой переговоров экипажа, признали вину собственной ПВО в сбивании гражданского борта.