Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Цена трагедии AZAL: Россия и Азербайджан договорились о выплатах за сбитый самолет

18:38 15.04.2026 Ср
2 мин
Москва согласилась на условия Баку, назвав "виновного" в трагедии
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ признала вину за сбитый самолет азербайджанской AZAL (Getty Images)

Азербайджан и Россия договорились о выплате компенсаций и окончательном урегулировании последствий авиакатастрофы лайнера компании AZAL. Стороны официально признали, что пассажирский самолет был случайно сбит российской системой ПВО.

Детали договоренностей

Согласно договоренностям лидеров стран Ильхама Алиева и главы Кремля Владимира Путина, стороны полностью "урегулировали" последствия трагедии, произошедшей в конце 2024 года.

Ключевым моментом стало согласование выплаты финансовых компенсаций, хотя их точный размер пока не разглашается.

Баку и Москва подтвердили, что самолет Embraer 190 потерпел катастрофу "в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации".

"Осуществленные шаги подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического сотрудничества", - подчеркнули во внешнеполитических ведомствах обеих стран.

Катастрофа самолета в Казахстане

Напомним, 25 декабря 2024 года в Казахстане вблизи Актау разбился пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс "Баку-Грозный".

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, еще десятки людей получили ранения и были госпитализированы.

Сразу после трагедии на обшивке лайнера обнаружили отверстия, свидетельствующие о возможном обстреле с земли. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации отметили, что даже в РФ, ознакомившись с расшифровкой переговоров экипажа, признали вину собственной ПВО в сбивании гражданского борта.

